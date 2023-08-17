Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...

Geçitkale bölgesindeki telefon hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Geçitkale Polis Karakoluna ait mevcut telefon hattı devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, arıza giderilinceye kadar, Geçitkale Polis Karakoluna, 0548 811 47 61 çağrı numaralı hattan ulaşılabileceği belirtildi.
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