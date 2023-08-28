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Geçen hafta itfaiye, 7 yangına ve 22 olaya müdahale etti, 192 bin TL’lik zarar oldu

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KKTC’de geçen hafta itfaiye, 7 yangına ve 22 olaya müdahale etti.

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Geçen hafta itfaiye, 7 yangına ve 22 olaya müdahale etti, 192 bin TL’lik zarar oldu
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KKTC’de geçen hafta itfaiye, 7 yangına ve 22 olaya müdahale etti.
İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 21-27 Ağustos arasında meydana gelen yangınlar sonucunda yaklaşık 192 bin TL’lik zarar oluştu.
Yangınların muhtemel sebepleri; "kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritinin aracın ön ve alt kısmında bulunan kartonları tutuşturması” olarak aktarıldı.

Hususi servis olayları ise, "ağaç üzerinde mahsur kalan, beton ile demir profil arasında ve aracın motor kısmında sıkışan kedilerin kurtarılması, bir şahsın yüzük parmağına sıkışan yüzüğün kesilerek çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, doğal afet ve hayatını kaybeden bir şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak yer aldı.
 
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