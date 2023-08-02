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Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde 5 saatlik elektrik kesintisi

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Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde 5 saatlik elektrik kesintisi
Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağıllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, eski Lefkoşa yolunda Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesine elektrik verilemeyecek.
 
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