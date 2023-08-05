Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak

Geçişler için belirtilen saatlerde Akyar sınır kapısı kullanılabilecek

Rum motosikletlilerin düzenleyeceği eylem nedeniyle bu akşam 19.00-23.00 saatleri arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı karşılıklı geçişlere kapalı olacak.

Güneyde bugün “Solomos Solomu ile Tasos Isaak’ı Anma ve Anti-İşgal Etkinliği” düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, bu bağlamda, karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, Derinya Kara Geçiş Kapısı, KKTC’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geçişler için bu saatler arasında güvenlik nedeniyle kapalı olacağından, KKTC’den güneye geçecek kişilerin Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısı'nı kullanmaları istendi.

Öte yandan, Rum polisinden de yapılan duyuruda, Derinya sınır kapısında gerçekleşecek eylem dolayısıyla, kapının bu akşam 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapalı olacağı belirtildi.

