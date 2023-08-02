Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi

Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.