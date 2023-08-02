Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi

Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

