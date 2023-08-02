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Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi

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Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi
Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
 
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