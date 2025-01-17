Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu'nun 22'incisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çamlıbel Aysun İlkokulu ev sahipliğinde yapılan koşuya 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencileri katıldı.

Sabah saatlerinde yapılan koşu sonrasında yapılan törenle dereceye giren öğrenci ve okullara madalyaları takdim edilirken bu törende Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser kısa birer konuşma yaptılar.

Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin unutulmaz liderlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük’ü, aramızdan ayrılışının 41. yılında saygı, sevgi ve minnetle andıklarını ifade ederek “Dr. Fazıl Küçük, halkının haklarını savunmak için ömrünü adamış, azim ve kararlılıkla hareket etmiş bir liderdi. O, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir doktor, bir gazeteci ve halkının gönlünde yer edinmiş bir yol göstericiydi” dedi.

Dr. Küçük’ün mücadelesinin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi olduğuna vurgu yapan Eriç, “Eşitlik, özgürlük ve adalet için verdiği emekler, bugün bu topraklarda kendi kimliğimizle var olmamızın en büyük dayanağıdır. Onun halk sevgisi, cesareti ve liderliği, bugün de bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev, Dr. Fazıl Küçük’ün ideallerini ve mücadele ruhunu unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu nedenle, birlik ve beraberlik içinde, onun bize miras bıraktığı değerlere sahip çıkarak, geleceğimizi inşa etmeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle, Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük'ün spor sevgisinden ve bulunduğu dönemde sporda yaşanılan zorluklardan bahsetti.

Küçük, çocukların ve gençlerin spor yapmasının önemli olduğunu belirterek “22.si düzenlenen bu anlamlı etkinliğe büyük bir heyecan ile katıldım. Bu vesileyle bu etkinliği düzenleyen okul idaresine ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ise yaptığı konuşmada Dr. Küçük'ün spor sevgisinden ve belediye olarak da çocuklara verdikleri önemden ve sportif etkinliklere katkı yanından okullara çeşitli oyun alanları ve sahalar kazandırdıklarını ve bu yönde yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Ödül töreninde ise ödüller LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Dr.Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Çamlıbel Muhtarı Osman Mısırlısoy, Çamlıbel Polis Karakolu Amiri Tural Güneralp, Çamlıbel Aysun İlkokulu Okul Aile Birliği başkanı Fehime Ünalan ve ilkokul müdürleri tarafından verildi.

Yarışmalar sonucunda oluşan sırlamalar şöyle oldu:

Küçük Erkekler Ferdi Sıralama:

1. Gaful Şakalak – Alsancak İlkokulu

2. Hakkı Akbulak – Çamlıbel Aysun İlkokulu

3. Yusuf Çınar Sarıgedik – Lapta İlkokulu

Küçük Erkekler Takım Sırlaması:

1- Çamlıbel Aysun İlkokulu

2- Girne 23 Nisan İlkokulu

3- Lapta İlkokulu

Küçük Kızlar Ferdi Sıralama:

1. Nisa Dönüş Çelik – Özgürlük İlkokulu

2. Elçin Özgülsever – Alsancak İlkokulu

3. Milda Yürekli – Özgürlük İlkokulu

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Özgürlük İlkokulu

2. Alsancak İlkokulu

3. 23 Nisan İlkokulu ve Lapta İlkokulu