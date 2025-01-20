Çok sevdiğim ve çok saydığım değerli dostum Dr. Altan Yavuz da bu dünyaya elveda dedi. Onun gidişi gerçekten üzücü oldu. Şu facebook fasılları herkese acı ve tatlı mesajlar veriyor. Son acı haber Altan dostumun ölüm haberiydi.

Eskiden daha sık buluşur ve gündemi konuşurduk. Toplumdaki olumsuzlukları durmaksızın önümüze serer ve çareler arardık.

Genç bir doktor olarak adaya geldiğinde, dahiliye dalında çok büyük bir boşluğu doldurmuştu. İnsanlar sağlıkları çin en iyi doktoru ararlar genellikle. O bakımdan Dr. Altan Yavuz’un adaya gelişi, hastalarına bir umut olmuştu.

Bir doktorun hastaları tarafından takdir edilmesi ve aranması, çok önemlidir. Kliniğini Fellahlar sokağında açmıştı. Hastaları sıra beklerlerdi onu görmek için. Koyduğu teşhisler, her zaman tam yerindeydi. Yani çok başarılı bir dahiliye uzmanıydı.

Dr. Altan’la Ulusal Bişrlik Partisi’nin örgütsel çalışmalarında sık sık bir araya gelirdik. Zaman mı onu politikaya sürükledi, yoksa o mu zamanı kollayarak politikacı oldu, bilemiyorum. Genellikle politikaya soyunanlar hep birikimi olan insanlardır. Dr. Altan Yavuz parti örgütlerinde görev alınca poplitikaya atılma hevesine kapıldı ve o hevesinde de başarılı oldu.

Dr. Altan’ın adaylığına herkes sevinmişti, ben de dahil. Mecliste böyle tertemiz ve milliyetçi insanların yer alması gerekir düşüncesiyle halk onu destekledi ve bir dönem mecliste görev yaptı.

Doktorlar için söylediğim bir söz vardır.

“Kendini topluma kabul ettirmiş doktorların siyasete atılmaları yanlıştır” demişimdir. Buna kendi oğlum da dahildir. Hatta oğlum Dr. Mustafa Güvenir’e vasiyet ettim siyasete atılmaması için. Zaten onun o tarakta bezi yoktur. Lakin Dr. Altan artık o sürece girmişti bir kere.

Bir adayın en önemli hareketi, parti içindeki klikle uzlaşması veya anlaşmasıdır. Dr. Altan o beceriyi sağlamış, o cepheden yara almadan milletvekili seçilmişti. Bazı kaşarlanmış siyasetçiler onu yemek için çıkışlar yapsalar da, halk onlara kulak vemedi ve onu meclise gönderdi.

Dr. Altan Yavuz mesleğinin doruğunda doktorluğu bıraktı ve siyasetçi oldu. Zaman zaman kıramadığı hastalarını yine kliniğinde görür ve onlara merhem olurdu. Siyasetçi bir doktora ulaşmak gerçekten çok zordur. Lakin politika onu içinde olan bir heyecan olduğu içindir ki, zamanı gelince politikacı oldu.

Çok başarılı doktorların siyasete atılmanın yanlışlığını örneklerle vermem lazım. Bunlardan birisi kadın doğumcu Dr. Necdet Ünel, diğeri Dr. Yüksel Tüccaroğlu ve bir diğeri de yine kadın doğumcu Dr. Ertuğrul Hasipoğlu’ydu. DP’den de Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Dr. Erkan vardı.

Sevgili Altan Yavuz’u, hep o yavaş ve teker teker konuşmasıyla hatırlayacağız.

O göçmen olmamıştı ama güneyde malları kalmıştı. O bağlamda iskanda çalıştığım dönemde kendisine Balabayıs’ta villalar bölgesinde yarım inşaat bir villayı önermiştim. Aklına yatmıştı. O yarım inşaatı kendisine tahsis eder etmez derhal inşaatı tamamlama yönüne gitmişti.

O villalar bölgesindeki evlere, Dr. Altan Yavuz gibi seçkin ve saygın insanları yerleştirmiştik. İyi de olmuştu. Bugün o bölgede ikamet eden insanlar hep nezih insanlardır, Dr. Altan Yavuz gibi.

Aradan hayli uzun zaman geçmişti. Bazen karşılaşınca ayaküstü derin mevzulara girerdik. Lakin onun görüntüsü bana, Dr. Altan’ın sağlığının bozulduğunu söylüyordu. Neticede o da bayrağı çekip aramızdan ayrıldı.

Bazı insanlar ölürler ve arkalarında derin izler bırakırlar. Dr. Altn Yavuz da o iz bırakanlardan biriydi. Onu sevenler hep onun kadirşinaslığını ve vefakarlığını konuşacaklar. Allahtan ona gani gani rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.