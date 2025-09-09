Polis basın bültenine göre, önceki gün Mehmetçik’te yatağında yattığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Roham Tan Kızıltan’ın (Ç-3 aylık) otopsisinde, ölüm sebebinin "mide içeriği aspirasyonu, asfiksi" olduğu tespit edildi.

- Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak

Gazimağusa’da, geçen gün, evinde ölü bulunan Amirhossein Mozaffarı’nın (E-27), Gönyeli’de 5 Eylül’de evinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Seval Bayramoğlu’nun (E-88) ve Küçük Kaymaklı’da aynı tarihte halı sahada futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Valentine Nnaemeka Obı’nın (E-30) otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Mozaffarı, Bayramoğlu ve Obı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.