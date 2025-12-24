Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini doğasever vatandaşlarımız, Gazimağusa’da bulunan Çanakkale Göleti’nin, çevreye duyarsız kişi ya da kişilerin sorumsuz davranışları nedeniyle adeta çöplüğe çevrildiğini ifade ettiler.

Bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla iddialarını ispatlayan vatandaşlarımız evsel atıklardan, kıyafetlerden yıllar öncesine ait faturalara kadar birçok molozun doğaya gelişigüzel bırakıldığını belirterek göletteki görüntülerin, hem tepki çektiğini hem de ülkedeki çevre bilincinin geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğine vurgu yaptılar.

Vatandaşlar, doğanın böylesine hoyratça kirletilmesine sert tepki gösterirken, olayın yalnızca Çanakkale Göleti ile sınırlı olmadığına dikkat çektiler.

Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında dere yatakları, boş araziler, ormanlık alanlar ve sulak bölgelerin adeta çöp döküm alanı haline geldiğine vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız “Çevreyi kirletmenin neredeyse normalleştirildiği bu tablo, çevre bilincinin her geçen gün biraz daha yitirildiğini ortaya koyuyor” dediler.

Vatandaşlar, yetkilileri acil önlem almaya, denetimleri artırmaya ve çevreyi kirletenlere karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırarak “Aksi halde, Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin birer birer çöplüğe dönüşmesi kaçınılmaz olacak” diyerek sözlerini tamamladılar.