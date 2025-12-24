Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, İsrail ve Yunanistan ile yapılan toplantılarda en önemli konu başlığının güvenlik olduğunu belirterek, “Silahlanma en büyük önceliğimiz” dedi.

Larnaka Acemi Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Hristodulidis, Türkiye’yi yine işgalcilikle suçladı ve “Bundan böyle, vatanımız işgal altında olduğu sürece, caydırıcılığı önemli ölçüde güçlendirmek bizim yükümlülüğümüzdür” dedi.

İsrail’de silahlanma konularını ele aldıklarını belirten Hristodulidis “İsrail ve Yunanistan ile silahlanma konularını görüştük. Silahlanma caydırıcılığı güçlendirmek en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hristodulidis, Larnaka Acemi Eğitim Merkezi'ni ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hristodulidis, şöyle dedi:

“Milli Muhafızlarımızla gurur duyuyoruz. Yöneticilerimiz ile gurur duyuyoruz, kadın, erkek, memur, astsubay, kura kazananlarımız. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünü önemli ölçüde güçlendirmek için her gün sizinle gurur duyuyor ve yatırım yapıyoruz. Ve caydırıcılığımızı güçlendirmek Ulusal Muhafızların insan gücüne yatırım yapmakla başlar.

Ülkemiz işgal altında olduğu sürece caydırıcı gücün büyük ölçüde takviyesi boynumuzun borcudur. Her gün yerine getirdiğimiz bir yükümlülük. İşgal dışında ülkemizin Avrupa Birliği üyesi olmasının da bir boyutu var. Ve birkaç gün içinde Cumhurbaşkanlığı'nın göreve getirilmesi vesilesiyle, savunma ve güvenlik konuları Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'nın öncelikleri üzerinde.

Ve bizi Ulusal Muhafızların önleyici gücünün sürekli yükseltilmesine yönlendiren üçüncü neden bizim bölgemiz. Özellikle jeostratejik öneme sahip, birçok zorlukla boğuşmuş ve ülkemiz Ulusal Muhafızları güçlendirmek için her zaman çözümlerin bir parçası olarak, asla sorunların bir parçası olarak, uygulamada kanıtladığımız gibi Ulusal Muhafızları güçlendirmek için yükümlü olduğu bir alandayız.

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 10. Üçlü Konferansa katıldığım İsrail'den gelerek, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler, savunma ve güvenlik konuları görüşmemizde oldukça yüksekti. Daha spesifik olarak, üç ülke arasında daha ortak tatbikatlara ve aynı zamanda ikili düzeyde devam etmeye karar verdik.

Caydırıcı gücümüzün güçlenmesinden bu yana ekipman pazarından bu yana ekipman konularını da ele aldık. Ve bu bağlamda, Avrupa Birliği finansman aracı SAFE aracılığıyla bize ayrılan yaklaşık 1.2 milyar avroyu kullanma çabamız.”