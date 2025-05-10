DİSİ binasına bu sabah, kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunuldu.

“Philenews” haber sitesine göre, saldırıyı yapan şahıslar, binanın camdan yapılmış ana giriş kapısını kırdı. DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu, haberi alır almaz DİSİ binasına giderek, olayla ilgili açıklama yaptı.

Dimitriu, yapılan vandallığı kınadıklarını ve demokraside korkuya, şantaja yer olmadığını kaydederek, bu tip eylemlerin politik diyalogu baltaladığını söyledi.

Dimitriu ayrıca, polisten bu eylemi gerçekleştirenleri tespit ederek cezalandırmasını istedi.

Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis de, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, DİSİ binasına yapılan vandallığı kınadı.