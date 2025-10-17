Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından düzenlenen bir kongreye ev sahipliği yaptı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kongrenin yalnızca bilimsel bir toplantı değil, Türk dünyasında tıp alanında güçlü bir köprünün başlangıcı olduğunu belirterek, “Bu köprü; bilgi, tecrübe, dayanışma ve kardeşliğin köprüsüdür.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılış konuşmasını yapan, kongrenin onursal başkanı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türk dünyasında sağlık alanında dayanışma ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Konuşmasına, katılımcılara “Ülkemize hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sağlık ve kardeşlik dileklerimle hepinizi selamlıyorum” diyerek başlayan Dinçyürek, böyle anlamlı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan ve onursal başkanlığını yürütmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği’ni yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı dili, kültürü ve değerleri paylaşan hekimler ile sağlık çalışanlarını bir araya getiren bir “gönül birliği” olarak gördüğünü ifade eden Dinçyürek, şunları söyledi:

“Bu oluşumun en güzel yanı, Türkiye’den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türk dünyasının sağlık profesyonellerini ve akademisyenlerini aynı çatı altında buluşturmasıdır.”

Hakan Dinçyürek, kongrenin yalnızca bilimsel bir toplantı değil, Türk dünyasında tıp alanında güçlü bir köprünün başlangıcı olduğunu belirterek, “Bu köprü; bilgi, tecrübe, dayanışma ve kardeşliğin köprüsüdür.” dedi.

Farklı coğrafyalarda olsalar da Türkçe konuşan ülkelerin sağlık çalışanlarının aynı kültürden, değerlerden ve insan sevgisinden beslendiğini vurgulayan Dinçyürek, bu ortak bağların sağlık alanında büyük bir güç oluşturduğunu ifade etti. Dinçyürek, kongre boyunca paylaşılacak bilimsel çalışmaların ve yürütülecek ortak projelerin, geleceğe yönelik önemli adımların temelini oluşturacağına inandığını dile getirdi.

KKTC’nin Türk dünyasıyla sağlık alanında kurulan güçlü dayanışmanın bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Dinçyürek, “Bu kongrenin hepimize yeni ilhamlar kazandıracağına, bilimsel iş birliklerine yön vereceğine ve ortak geleceğimize ışık tutacağına yürekten inanıyorum” dedi.