Ersin Tatar’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, BRTK’da Pembe Paşaoğlulları’nın konuğu olarak yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dinçyürek, seçimde kişilerin değil, düşüncelerin ve icraatların belirleyici olacağını ifade ederek, bir tarafta federasyon modelinin, diğer tarafta ise Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini önceleyen 'iki egemen eşit devlet' politikasının yarıştığını söyledi.

“Müzakerelere kalındığı yerden devam edileceği” yönündeki söylemlerin artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Dinçyürek, “O defter kapanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son beş yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde, samimi ve kararlı bir politika yürüttüğünü belirten Dinçyürek, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmediği bir masaya oturmayacağını her fırsatta dile getirdiğini hatırlattı.

Dinçyürek, federasyon görüşmelerinin yıllarca sonuçsuz kaldığını belirterek, buna rağmen federasyonu savunanların gelecek için somut öneri sunamadığını söyledi. “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diyen Dinçyürek, Tatar’ın sağlık başta olmak üzere birçok sektörde elde edilen başarılarının halkın ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye ile yürütülen güçlü işbirliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ülke menfaati için kararlı bir mücadele verdiğini belirten Dinçyürek, “KKTC’yi yaşatacağız ve ileriye taşıyacağız” dedi. Tatar’ın halkıyla iç içe olduğunu, halkı ile birlikte önemli adımlar attığını ve KKTC’nin tanınması adına çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir zaman gizlenmedi; iki devletli çözümün savunucusu olduğunu açıkça dile getirdi. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemini her zaman vurguladı ve siyasi duruşunu net şekilde ortaya koydu” diyen Dinçyürek, Tatar’ın uluslararası platformlarda KKTC’yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

KKTC’nin tanınması sürecine de değinen Dinçyürek, bunun adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde bu hedefin başarılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.