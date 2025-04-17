Dikmen’de bu sabah yaşanan trajik olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Selma Boran isimli vatandaş, sabah saatlerinde kalmakta olduğu ikametgâhında ölü bulundu.

İddialara göre, sabah saatlerinde komşularının telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelenen komşular, Boran'nın kızına ulaştı. Eve gelen kızı, annesini yatak odasında, yatak bazasının arasında sıkışmış halde ve hayatını kaybetmiş olarak buldu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, evde geniş çaplı inceleme başlattı. Selma Boran'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, Dikmen halkı arasında derin üzüntüye yol açarken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.