Geçitkale bölgesinde, yalnızca 17 bin sterlin gibi düşük bir bedelle satışa çıkarılan daire ilanlarının gerçekte yalnızca arazi olduğu ortaya çıktı. Lüks site ve havuzlu rezidans görselleriyle pazarlanan projeler, vatandaşları yanıltıyor.

Bir emlak platformunda yayınlanan ilan, “Peridot Investment” adına faaliyet gösteren Hashem Golreihan tarafından paylaşıldı.

Satış ilanında, Geçitkale’de “1+1 daire – ortak havuz – asansör” şeklinde tanıtım yapılırken, projenin gerçekte ortada olmadığı, yalnızca arazi üzerinden satış girişiminde bulunulduğu ifade ediliyor.

SADECE MİMARİ PROJE ONAYI VAR

Söz konusu alan için yalnızca mimari proje dosyası onaylı. Bunun dışında herhangi bir izin bulunmuyor. Ne imar izni, ne planlama onayı, ne de inşaat ruhsatı alınmış durumda.

BELEDİYE ONAYI YOK, SATIŞ YASA DIŞI

Geçitkale Belediyesi’nden henüz imar izni alınmamış bu alanın satışı tamamen yasak. KKTC yasalarına göre, yerel yönetimlerden imar izni alınmadan yapılan satışlar yasa dışı sayılıyor. Belediyeden de konuya ilişkin yapılan teyitte, proje için hiçbir resmi iznin alınmadığı doğrulandı.

