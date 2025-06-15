Chamada Prestige Hotel’de sahne alan Ebru Yaşar, güçlü performansının yanı sıra sahnedeki zarafetiyle de büyük beğeni topladı

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar dün gece Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Hit şarkıları, sahne performansıyla dikkati çeken Ebru Yaşar, gold detaylı siyah sahne kostümüyle de göz kamaştırdı.

Konukların yoğun ilgi gösterdiği gecede Ebru Yaşar, dillerden düşmeyen şarkıları ve güçlü sesiyle konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca salonu dolduran konuklar, sanatçının her şarkısına eşlik ederek coşku dolu anlara imza attı.

Ebru Yaşar, elbisesinin birkaç yıl önce yaptırıldığını söyleyerek, “Kadınların işi zor. Görsel bir iş yaptığımız için kıyafetlerimize özen göstermek gerekiyor ama bu, her sahne için yeni kıyafet anlamına gelmiyor. Kıyafetlerimi geri dönüştürerek yeniden kullanmayı seviyorum. Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum. Geri dönüşüme inanıyorum. Kullan-at insanı hiç olmadım. Doğaya ve insana saygı duyduğumuz için elimizden geldiği kadar her şeyi geri dönüştürmeliyiz.” diyerek sahne şıklığında sürdürülebilirliği benimsediğini ifade etti.

SAHNEDE BURAK BULUT SÜRPRİZİ

Ebru Yaşar’ın sahnesini izlemeye Burak Bulut ve nişanlısı Eda Sakız da geldi. “Kehribar” şarkısında Ebru Yaşar ile birlikte sahneye çıktı. İki müzisyen “Affet” şarkısını söylediğinde ise ikiliye Burak Bulut’un nişanlısı Eda Sakız da sahnede eşlik etti.