Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Eylül 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "12317" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Sıradaki çekiliş 15 Ekim’de

15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12317

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40202

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59603

73126

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42501

48026

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06938

24558

31551

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06860

30508

35783

74539

75928

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02151

05441

12940

15240

16212

18419

32280

35746

56874

68743

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05470

16549

22796

30083

35354

38749

42143

47364

65341

70939

2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02317

10317

11317

12017

12117

12217

12307

12310

12311

12312

12313

12314

12315

12316

12318

12319

12327

12337

12347

12357

12367

12377

12387

12397

12417

12517

12617

12717

12817

12917

13317

14317

15317

16317

17317

18317

19317

22317

32317

42317

52317

62317

72317

Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59

68

Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

6