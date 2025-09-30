Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Eylül 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "12317" numaralı bilete isabet ederek devretti.
Sıradaki çekiliş 15 Ekim’de
15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.
2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12317
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40202
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59603
73126
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42501
48026
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06938
24558
31551
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06860
30508
35783
74539
75928
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02151
05441
12940
15240
16212
18419
32280
35746
56874
68743
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05470
16549
22796
30083
35354
38749
42143
47364
65341
70939
2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02317
10317
11317
12017
12117
12217
12307
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12318
12319
12327
12337
12347
12357
12367
12377
12387
12397
12417
12517
12617
12717
12817
12917
13317
14317
15317
16317
17317
18317
19317
22317
32317
42317
52317
62317
72317
Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59
68
Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
6