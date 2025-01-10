Polis Basın Bülteni'ne göre, 4 Ocak’ta Demirhan’da faaliyet bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan 704 TL değerindeki kişisel bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.P.(K-45) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İki şişe alkollü içki çaldılar

Gazimağusa’da 26 Aralık’ta, bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs ya da şahsılar, market içerisinde satışa sunulan toplam 840 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.B.A.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.