İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmalar 3. gününde. Dün akşam saatlerinde İsrail, İran'ın 6 kentinde eş zamanlı saldırılar düzenlerken, doğal gaz ve petrol rafinelerini hedef aldı. Bunun ardından Tel Aviv ve yakınındaki kentler, İran'ın balistik füzelerinin hedefi oldu. Bu saldırılarda çok sayıda İsrailli öldü.

13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere yönelik başlattığı hava harekatının ardından taraflar fiilen savaş durumuna geçerken, günlerdir İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İRAN'DA SAVUNMA BAKANLIĞI BİNASI VURULDU

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Tahran yönetiminin gerçekleştirdiği şiddetli füze saldırısının ardından İsrail, İran Savunma Bakanlığını hedef aldı.

10 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde İsrail, İran'ın 6 kentinde eş zamanlı saldırılar düzenlerken, doğal gaz ve petrol rafinelerini hedef aldı. Söz konusu saldırıya İran'dan sert tepki gelirken, gece yarısı İran'ın hipersonik füzeleri İsrail'in Hayfa kentine düştü. Bu saldırılarda çok sayıda İsrailli öldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, günlerdir devam eden çatışmalara ilişkin "İsrail saldırıları durursa biz de dururuz" açıklamasında bulundu.

İsrailli yetkililer son ölü sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada dün geceki saldırında 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Saldırılarda 200 kişi de yaralandı.

İSRAİL, TAHRAN'DAKİ PETROL DEPOSUNU VURDU

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İsrail’in misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarında başkent Tahran’daki bir petrol deposu alev aldı. İran makamları, Şehran bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurarak, vatandaşlardan bölgedeki petrol deposu çevresinden uzak durmaları ve bu bölgelerde kalabalık oluşturmamaları istendi. İsrail Savunma Kuvvetleri ise Tahran üzerindeki hava sahasının kontrolünü ele geçirdiklerini öne sürdü. İran'a bağlı haber ajansı Tahran Petrol Rafinerisi'nde yakıt üretimi, tedarik ve dağıtımın, kesinti olmadan devam ettiğini açıkladı.

"ABD DESTEĞİNİN SOMUT KANITLARI ELİMİZDE"

Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Asaluye kentine yöneli saldırısının çatışmayı körfeze taşıdığını söyledi. İsrail'in saldırısının ABD'nin yeşil ışığı ve desteği olmadan asla gerçekleşmeyeceğini söyleyen Arakçi, ellerinde ABD'nin İsrail'in saldırılarına yönelik desteğe ilişkin somut konutlar olduğunu dile getirdi.

"İran, zorunda kalmadığı müddetçe sürece savaşın büyümesini istemiyor" diyen Dışişleri Bakanı, şunları ekledi: "İsrail'in saldırıları görüşmeleri sabote etmek ve ABD'yi bu görüşmelerin bir parçası olduğu için pişman etmekti. ABD, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamalı"

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ