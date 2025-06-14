Bugün gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavı (KGS-2) sonuçları açıklandı.

2025-2026 Öğretim Yılı için kolejlere kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listeleri, Milli Eğititm Bakanlığı internet sayfasında aday numaralarıyla birlikte duyuruldu.

Açıklamada, Kolej kayıt işlemlerinin 17 Haziran 2025 Salı gününden itibaren ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacağı da belirtildi.

Sınav sonuçları için itiraz süresi olan 3 iş gününün 16-17-18 Haziran 2025 tarihleri olduğu ve itirazların Talim ve Terbiye Dairesine şahsen yapılması gerektiği de bildirildi.

19 Mayıs TMK - Aday Numarasına Göre Sıralı (641.24 KB)

19 Mayıs TMK-Kazananlar (218.25 KB)

Gazimağusa TMK-Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (449.96 KB)

Gazimağusa TMK-Kazananlar.pdf (216.4 KB)

Güzelyurt TMK- Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (529.28 KB)

Güzelyurt TMK- Kazananlar (201.64 KB)

Hala Sultan İlahiyat Koleji - Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (428.64 KB)

Hala Sultan İlahiyat Koleji- Kazananlar (198.42 KB)

İskele Evkaf TMK - Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (651.01 KB)

İskele Evkaf TMK - Kazananlar (219.99 KB)

Lefke Gazi Lisesi -Kolej Programı- Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (271.2 KB)

Lefke Gazi Lisesi- Kolej Programı-Kazananlar (174.19 KB)

TMK- Aday Numarasına Göre Sıralı Listesi (666.19 KB)

TMK-Kazananlar (242.79 KB)