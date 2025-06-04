Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Nisan-Mayıs 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 124 iş yeri denetlendi, işletme izinsiz çalıştırılan 1 güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, Sağlık Şubesi’nin iki ayda 14 market, 46 restoran, 1 kreş/okul kafeteryası, 1 süt fabrikası, 21 gıda imalathanesi, 1 balıkçı, 11 temizlik ve gıda depose, 14 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 9 kasap, 1 mezbaha, 1 clup, 1 spor salonu ve 1 makinist, 1 oyuncakçı, 1 baz istasyonu satışı yapan işletmeyi denetlediği ve bazı işletmelere de uyarı cezası yazıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 13 bin 306 parça ürünün de müsadere edildiği belirtildi.