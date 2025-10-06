Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Eylül ayında yapılan denetimlerde, ayrıca 8 iş yerine iş yeri ruhsatı, sağlık karnesi eksikliği nedeniyle cezai işlem uyarısı yapıldı.

Sağlık Şubesi, eylül ayında 4 market, 5 okul kantini, 4 café/restoran, 2 kuaför, 2 balıkçı, 1 ecza deposu, 4 temizlik ürünleri deposu, 6 gıda imalathanesi/deposu, 1 tartı kalibrasyon kontrolü, 2 konfeksiyon, 4 tütün ve içki ürünleri deposunu denetledi.

Denetimlerde, 45 adet gıda ürünü, 75 kg gıda katkı maddesi, 10 adet temizlik ürünü müsadere edildi.

