DAÜ’den verilen bilgiye göre, 18 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında; akademik seminerlerden kültürel gezilere, mutfak atölyelerinden kariyer fuarlarına kadar birçok renkli organizasyon katılımcılarla buluşacak.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney’in yanı sıra akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

-Maloney

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney, bu yılın teması olan “Öğren, Keşfet, Dünyayı Deneyimle” ifadesinin yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunun altını çizdi.

Turizmin, sadece coğrafi sınırları aşmakla kalmayıp dünyaya bakış açısını genişletmek, kültürlerarası köprüler kurmak anlamına geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Maloney turizmin, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel anlamda yeni olasılıkların kapısını aralamak; barış ve dostluğu kucaklamak anlamına geldiğini vurguladı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Burası bizim yuvamız” sözleriyle fakültenin kendisi için taşıdığı özel anlamı dile getirdi ve 26. kez gerçekleştirilen etkinliğin, DAÜ Turizm Fakültesi’nin ne kadar köklü ve başarılı olduğunun, sürdürülebilirlik konusunda ne denli özverili çalışmalara imza attığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin bu etkinlik sayesinde farklı kültürleri yalnızca tanımakla kalmayıp, aynı zamanda bu kültürleri deneyimleme ve kültürel paylaşımda bulunma fırsatı yakalayacaklarını belirten Kılıç, bu tür etkinliklerin sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlikler kapsamında dün müzik dinletisi, DJ performansları, kültürel stantlar, dans gösterileri, voleybol turnuvası, yiyecek-içecek stantları ve rekreasyon oyunları yer aldı.

-Etkinlikler, 18 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek

Turizm Günleri kapsamında bugün ise fakültenin başarılı öğrencileri Yüksek Şeref ve Şeref Sertifikaları ile onurlandırıldı. Ayrıca Masterchef geçmiş dönem yarışmacılarından Uğur Şef Turizm Fakültesi mutfaklarında öğrencilerle bir araya gelerek atölye çalışması yaptı.

-Program...

Etkinlik kapsamında yarın 10.00-15.00 saatleri arasında DAÜ Turizm Fakültesi Binası önünde II. Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı yapılacak. Öğrenciler; otel zincirleri, seyahat acenteleri ve havacılık firmalarının insan kaynakları yetkilileriyle doğrudan iletişim kurma, staj ve iş fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacak.

9 Mayıs Cuma günü, saat 11.30’da, havayolu pilotu Onat Ataman’ın sunumuyla “Bulutların Üzerinde: Küresel Turizm Havacılığın Rolü – Bir Pilotun Bakış Açısı” başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 13.30’da Glapsides Plajı’nda Denitsa Maydon’un liderliğinde “Su Sporlarını Keşfet” etkinliği düzenlenecek.

10 Mayıs Cumartesi günü de, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen “Sağlık İçin Hareket Et Günü” kapsamında, “Keşfet, Deneyimle, Hareket Et – Sağlıklı Geleceğe Adım At” sloganıyla Girne’ye bir gezi düzenlenecek. Katılımcılar; Hz. Ömer Türbesi ve Mescidi, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, La Tomia 1933, Yat Limanı ve çarşı gibi önemli noktaları ziyaret edecek.

12 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30’da, DAÜ Öğretim Görevlisi ve Uzman Şef Mine Adalıer eşliğinde “Mutfakta Mucizeler Yarat” etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Mesarya Belediyesi’ne bağlı özel eğitim öğrencileriyle birlikte Kıbrıs mutfağı deneyimlenecek.

13 Mayıs Salı günü saat 10.30’da, Hilton İstanbul Bomonti Oteli Executive Chef’i Cihan Küçükçavdar, “Kariyer Yolculuğum” başlıklı semineri verecek.

Etkinlikler, 14-18 Mayıs tarihleri arası gerçekleştirilecek “Başkent’ten Doğaya: Öğrenme Yolculuğu” temalı Ankara-Bolu Eğitim ve Kültür Gezisi ile sona erecek. Katılımcılar; Ankara ve Bolu’nun tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret edecek, İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenecek Bolu Mutfağı Atölyesi’ne katılarak sertifika alacak.