Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB), ülke genelinde zaman zaman yaşanan su sorununu aşmak ve beldeyi susuz bırakmamak için özerk su ağını oluşturmaya başladı.

Bu kapsamda, Beşparmak Dağları’nın eteklerine yeni su kuyusu kazıldı ayrıca suyu köylere ulaştıracak yeni 500 tonluk su deposunun inşaatı tamamlanarak devreye alındı.

Su kuyusu ve su deposunun yapımının tamamlanmasıyla birlikte Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler’e su sağlayacak boru hattının döşemesi de hız kazandı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Türkiye’den gelen suyun bölgeye ulaşmasında bir sorun olması halinde beldede suya erişim sıkıntısı yaşanmaması için Değirmenlik Akıncılar Belediyesi özerk su ağını oluşturmak için aylar öncesinden çalışmalarımıza başladık. Bu büyük projeyi hayata geçirebildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Karavezirler, 500 tonluk yeni su deposunun 49 günde tamamlandığını belirterek şu an Cihangir, Düzova, Çukurova, Yeniceköy, Meriç, Gaziköy, Değirmenlik, Beyköy, Gökhan, Demirhan ve Balıkesir’e depodan su verildiğini söyledi.

Karavezirler, 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna doğru Değirmenlik, Beyköy, Göhkan, Demirhan, Balıkesir, Cihangir, Düzova, Çukurova, Yeniceköy, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerinin tamamına yeni su deposundan su verileceğini vurguladı.