Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan “İki Devlette Ankara Ekseni- Yeni Kıbrıs Türk Liderinin İlk Türkiye Ziyaretinde Sürpriz Yok- Erdoğan ile Erhürman’dan İlk Görüşmelerinde Aynı Yaklaşım- Erdoğan ile Erhürman İki Devlet Ekseninde” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalarda "aynı eksende ve adadaki iki devlet varlığı ekseninde hareket ettiklerini" yazdı.

Politis gazetesi ise “Müzakereler Ama Farklı Bir Metodolojiyle- Bazı Koşullar Altında Müzakereler” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dün Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan konuşmalara yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Herkes Kendi Pozisyonunda Kalıyor- Erdoğan-Erhürman: Koordinasyon Fakat Kıbrıs Sorununda Ortak Çizgi Hayır” başlığıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin "sıcak karşılamaya ve üst düzey törene rağmen, iki tarafın Kıbrıs sorunundaki sabit tezlerini muhafaza ettiklerini teyit ettiğini" yazdı.