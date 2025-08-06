Girne Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre izleyicileri "Alice Harikalar Diyarına götürecek" gösteri cuma akşamı saat 20.00'de Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak.

Açıklamada, 3 yaş ile 24 yaş arası yaklaşık 120 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösterinin her yaştan izleyiciye hitap edeceği ifade edildi. 10 yaş altı çocukların ücretsiz izleyebileceği gösterinin biletleri 350 TL'ye www.gisekibris.com adresinden çevrimiçi temin edilebilir.



