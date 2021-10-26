Yerel vaka sayısında artış hızlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.169 olup, 89'u yerel 131 pozitif vakaya rastlanırken, 106 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 41 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 89 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 26 kişisi Girne, 26 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.169

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 41

Yerel Vaka Sayısı: 89

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 106

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.438.578

Toplam Vaka Sayısı: 21.965

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.699

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1181

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1085

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 685