Yerel vaka sayısı yeniden fırladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.684 olup, 136'sı yerel 160 pozitif vakaya rastlanırken,117 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 136 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 40 kişisi Lefkoşa, 54 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.684

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 136

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.689.801

Toplam Vaka Sayısı: 23.684

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 184

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1411

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1369

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1262

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493