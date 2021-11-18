Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.880 olup, 207'si yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.



3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.



81 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



18 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.880



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47



Yerel Vaka Sayısı: 207



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.855.122



Toplam Vaka Sayısı: 25.512



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.246



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2175



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2089



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4382



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 568

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6984



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.721