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Yerel vaka sayısı gerilemiyor

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Yerel vaka sayısı gerilemiyor
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.880 olup, 207'si yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır. 

81 kişi Lefkoşa, 50  kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 4 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

18 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.880  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47 

Yerel Vaka Sayısı: 207  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.855.122  

Toplam Vaka Sayısı: 25.512  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.246 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2175 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2089   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4382 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 568   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6984 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.721
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