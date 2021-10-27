Yerel vaka sayısı gerilemiyor

27 Ekim 2021



"Toplam 17.403 test yapıldı, 75'i



Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.403 olup, 75'i yerel 109 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.



4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 75 kişi ise yerel vakadır.



28 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



27 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.403



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 109



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30



Yerel Vaka Sayısı: 75



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.455. 980



Toplam Vaka Sayısı: 22.074



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.792



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1197



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1147



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1107



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5963



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.498