Vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.021 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 20 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 11 kişisi Mağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.021
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133
Toplam Vaka Sayısı: 94.735
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı: 383
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 137
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