Vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.021 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 20 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 11 kişisi Mağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.021

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133

Toplam Vaka Sayısı: 94.735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı: 383

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 137