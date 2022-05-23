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Vakaların yarısı Lefkoşa'dan

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Vakaların yarısı Lefkoşa'dan
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.021 olup, 40 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 20 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 11 kişisi Mağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise  Lefke Bölgesi'ndendir. 
23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.021 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40          
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133        
Toplam Vaka Sayısı: 94.735                         
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111                                  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389             
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     
Karantinadaki Vaka Sayısı: 383            
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 137 
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