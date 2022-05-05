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Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

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Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 5 kişisş Girne, 8 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele Bölgesi'ndendir. 
5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52      
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287   
Toplam Vaka Sayısı: 93.902                
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927                         
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741        
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 734        
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 253 
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