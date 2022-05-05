Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 5 kişisş Girne, 8 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287
Toplam Vaka Sayısı: 93.902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 734
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 253
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