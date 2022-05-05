Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 34 kişisi Lefkoşa, 5 kişisş Girne, 8 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287

Toplam Vaka Sayısı: 93.902

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 734

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 253