Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamay göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlandı.

69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925

Toplam Vaka Sayısı: 92.078

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285