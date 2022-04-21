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Vaka sayısı gerilemiyor

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Vaka sayısı gerilemiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamay göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlandı.
69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 
21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136  
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925    
Toplam Vaka Sayısı: 92.078         
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285
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