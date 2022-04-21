Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamay göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlandı.
69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925
Toplam Vaka Sayısı: 92.078
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285
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