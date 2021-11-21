Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539 olup, 171'i yerel 265 pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edildi.



3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır.



91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



21 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 265



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 91



Yerel Vaka Sayısı: 171



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.920.371



Toplam Vaka Sayısı: 26.297



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.619



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2584



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2489



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 153



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7540



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.774