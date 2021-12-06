Vaka sayısı düşüyor, yerel vaka azalmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.282 olup, 204'ü yerel 242 pozitif vakaya rastlanırken,, 262 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 38 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 204 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 86 kişisi Lefkoşa, 57 kişisi Girne, 29 kişisi Gazimağusa, 12 kişisi Güzelyurt, 15 kişisi İskele, 5 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.282
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 242
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 204
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 262
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.237.458
Toplam Vaka Sayısı: 30.467
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.371
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2988
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2891
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 10.904
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 984
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