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Uzun süreden sonra yoğun bakıma yeniden hasta yattı

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Uzun süreden sonra yoğun bakıma yeniden hasta yattı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4271  olup, 36 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 21 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne, 7 kişisi Mağusa, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365          
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.873                            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247                                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391               
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 133   
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