Uzun süreden sonra yoğun bakıma yeniden hasta yattı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4271 olup, 36 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 21 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne, 7 kişisi Mağusa, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365



Toplam Vaka Sayısı: 94.873



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9



Karantinadaki Vaka Sayısı: 381



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 133