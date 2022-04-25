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Uzun Covid-19 kadınlarda daha da uzun sürüyor

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Corona virüsü geçiren hastalarda görülen "uzun Covid-19" sendromu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı.

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Uzun Covid-19 kadınlarda daha da uzun sürüyor

 

 İngiltere’de yapılan bir araştırma, corona virüsünü atlatanlarda görülen “Uzun Covid-19” sendromu ile ilgili çarpıcı detayları gözler önüne serdi.

 Leicester Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada ülkede Covid-19 geçiren ve hastanede tedavi olmak zorunda kalanların üçte ikisinden fazlasının halen semptomlar gösterdiği ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Christopher Brightling, “Etkili bir tedavi olmadan, uzun Covid-19 uzun vadeli bir sorun olabilir” diyerek, acilen bir tedavi yöntemi geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Lancet Respiratory Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada 2300’den fazla insanın verileri incelendi. Araştırmada, “Kadınların erkeklere oranla iyileşme oranı yüzde 33 daha düşük” denildi. Öte yandan hastalığı yoğun bakımda geçirerek iyileşen ve obeziteyle mücadele edenlerde riskin çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Bilim insanları, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, uyku sorunu gibi rahatsızlıkların en sık görülen semptomlar olduğunu da vurguladı.

Brightling, “Hastaneden taburcu olduktan 1 yıl sonra bile birçok insanda uzun Covid-19 semptomları görülüyor. Bu insanların egzersiz kapasiteleri azalırken, yaşam kaliteleri de düşüyor” diyerek bir an önce etkili bir tedavi bulunması gerektiğinin altını çizdi.

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