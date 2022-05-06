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Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

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Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 7 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61     
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348   
Toplam Vaka Sayısı: 93.963                 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098                        
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631         
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 625         
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 241  
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