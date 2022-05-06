Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 7 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348

Toplam Vaka Sayısı: 93.963

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 625

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 241