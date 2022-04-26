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Test sayısı düştü, vaka sayısı patladı

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Test sayısı düştü, vaka sayısı patladı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 36 kişisi Girne, 35  kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170   
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394     
Toplam Vaka Sayısı: 93.242            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245
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