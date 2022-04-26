Test sayısı düştü, vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 36 kişisi Girne, 35 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394

Toplam Vaka Sayısı: 93.242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245