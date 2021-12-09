Taburcu sayısı, yeni vaka sayısını ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı taraından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.469 olup, 167'si yerel 208 pozitif vakaya rastlanırken, 400 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 167 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 48 kişisi Lefkoşa, 66 kişisi Girne, 34 kişisii Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 9 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.469
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 208
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 167
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.286.632
Toplam Vaka Sayısı: 31.271
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.358
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2799
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2701
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3847
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 587
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