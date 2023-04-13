Son iki haftada 120 Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, 29 Mart-11 Nisan tarihleri arasında Kovid-19’a ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, son iki haftada, ülkede toplam 2 bin 437 test yapıldı ve 120 pozitif vakaya rastlandı.
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