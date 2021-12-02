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Sağlık Bakanlığı, aşı merkezleri ve aşılama gün ve saatlerini açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, aşı merkezleri ve aşılama gün ve saatlerini açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Covid 19 aşı merkezleri, aşılama günleri ve aşılama saatlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
KKTC
COVİD AŞI MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
(01.12.2021 tarihi itibarı ile)
LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI HAFTA İÇİ HAFTA SONU
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 08:30-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Kolan British Hospital  10:00-17:00
Değirmenlik Sağlık Merkezi 08:30-13:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi  08:00-16:00
Trenyolu Polikliniği 08:30-12:00/ 12:30-14:00
Cyprus Life Hospital 08:00-17:00
Elite Hospital 24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir
Merkez Lefkoşa 09:00-12:00
Etik Hastanesi 08:00-17:00 C.TESİ (08:00-13:00 ) 
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
Gazimağusa Devlet Hastanesi  08:00-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Maraş Sağlık Merkezi  09:00-12:00
Mağusa Yaşam Hastanesi  09:00-14:00
Akdoğan Sağlık Merkezi  08:30-13:00
Serdarlı Sağlık Merkezi  08:30-13:00
Geçitkale Sağlık Merkezi  09:00-12:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri  08:00-16:00
Kunter Güven Hastanesi 13:00-16:00
Mağusa Tıp Merkezi 10:00-12:30/13:30-16:00
GİRNE BÖLGESİ
Girne Akçiçek Hastanesi  08:00-14:00
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi  08:00-16:00
Lapta Sağlık Merkezi  08:30-13:30
Çamlıbel Sağlık Merkezi  08:00-14:00
Esentepe Sağlık Merkezi  09:00-13:00
Girne Amerikan Üniversitesi  09:00-13:00/14:00-17:00
Dikmen Sağlık Ocağı 09:00-12:00
LEFKE BÖLGESİ
Cengiz Topel Devlet Hastanesi 09:00-13:00
İSKELE BÖLGESİ
İskele Sağlık Merkezi  09:00-14:00
Dipkarpaz Sağlık Merkezi  08:30-13:30
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 08:30-12:00
Mehmetçik Sağlık Merkezi  09:00-12:00
GÜZELYURT BÖLGESİ
Güzelyurt Sağlık Merkezi  08:00-12:00
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