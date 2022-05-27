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Pozitif vaka sayısı gerilemiyor

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Pozitif vaka sayısı gerilemiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4857  olup, 38 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 3 kişisi Girne, 6 kişisi Mağusa, 4 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38           
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222          
Toplam Vaka Sayısı: 94.911                         
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300                                    
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376                
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    
Karantinadaki Vaka Sayısı: 366             
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118    
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