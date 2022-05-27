Pozitif vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4857 olup, 38 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 3 kişisi Girne, 6 kişisi Mağusa, 4 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222

Toplam Vaka Sayısı: 94.911

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 366

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118