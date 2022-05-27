Pozitif vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 4857 olup, 38 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 3 kişisi Girne, 6 kişisi Mağusa, 4 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222
Toplam Vaka Sayısı: 94.911
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 366
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118
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