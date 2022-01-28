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Pozitif öğrenci ve öğretmen sayısı açıklandı

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Pozitif öğrenci ve öğretmen sayısı açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel  vaka sayılarını açıkladı. Buna göre  828 öğrenci, 105 öğrenci ve  18 personelin  Kovid-19 testi pozitif çıktı. 49 sınıf kapandı.

İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 372 öğrenci, 64 öğretmen ve 11 personelin testi pozitif çıkarken,  1021 öğrenci, 25 öğretmen ve 6 peronel temaslı oldu.

Genel Ortaöğretim Dairesinde ise  396 öğrenci 35 öğretmen ve  7 personel pozitif.  11 öğrenci, 22 öğretmen ve  temaslı durumunda.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde de  60 öğrenci ve 6 öğretmenin testi pozitif çıkarken, 183 öğrenci, ve 10 öğretmen  temaslı oldu.

59 bin öğrenci  öğretmen ve personel sayısına göre okullarda  pozitifleşme oranı yüzde 1.61 arak gerçekleşti.

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