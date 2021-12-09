Okullardaki vaka sayıları ürkütüyor

Okullarda 12 haftada toplam 2 bin 384 öğrenci, 276 öğretmen ve 76 personel COVID-19’a yakalandı



Uzaktan eğitimle geçen iki yılın ardından yüz yüze eğitim dönemi 13 Eylül’de açıldı, verilere göre eğitim döneminin açılmasından bu yana geçen 12 haftada toplam 2 bin 384 öğrenci, 276 öğretmen ve 76 personel COVID-19’a yakalandı.

İlk haftadan itibaren bazen yükselen, bazen de düşen vakalar 20-26 Kasım haftasında en üst noktaya ulaştı.

13 Eylül’den 22 Ekim’e kadar geçen bir buçuk aylık sürede okullarda kademeli olarak artan vaka sayısı sonraki haftalarda bir süre düşük seyretmesinin ardından, havaların da soğumasıyla 20-26 Kasım tarihlerinde pik noktasına ulaştı. Bu tarihleri kapsayan haftalık raporda toplamda 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personelin COVID-19 pozitif olduğu açıklandı. Bu raporla, bir önceki hafta olan 13-19 Kasım tarihleri arasında 236 öğrenci, 33 öğretmen ve 7 personel olarak açıklanan pozitif vaka sayıları neredeyse ikiye katlanmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı raporlarına göre haftalık COVID-19 pozitif rakamları:

13 Eylül-24 Eylül: 82 öğrenci ile 32 öğretmen

25 Eylül-1 Ekim: 147 öğrenci, 9 öğretmen ve 3 personel

2 Ekim-8 Ekim: 129 öğrenci, 9 öğretmen ve 5 personel

9 Ekim-15 Ekim: 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personel

15 Ekim-22 Ekim: 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 personel

23 Ekim-28 Ekim: 169 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personel

29 Ekim-5 Kasım: 180 öğrenci, 15 öğretmen ve 6 personel

6 Kasım-12 Kasım: 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel

13 Kasım-19 Kasım: 236 öğrenci, 33 öğretmen ve 7 personel

20-26 Kasım: 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel

27 Kasım-3 Aralık: 356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personel



