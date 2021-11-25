Lefkoşa ve Girne'de günlük vaka sayıları azalmıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.228 olup, 233' ü yerel 297 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 197 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 233 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 100 kişisi Lefkoşa, 71 kişisi Girne, 34 kişisi Gazimağusa, 12 kişisi Güzelyurt, 15 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.228

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 233

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 197

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.006.030

Toplam Vaka Sayısı: 27.425

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.447

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2980

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2885

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6773

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 593

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567