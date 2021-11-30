Lefkoşa Fuar Alanı'nda PCR yoğunluğu giderilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda PCR testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirterek yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pilli, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslı olan kişilerin aradığı 1102 numaralı hatta yoğunluk yaşanmakta olduğunu, 1102'ye ulaşamayan kişilerin 05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre Sağlık Bakanı Pilli, Fuar Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Vakaların artışına ve aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Bakan Pilli, yeterli miktarda aşımız olduğunu, ülke genelinde aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerini belirterek tamamlanması gereken aşı programını da yeniden hatırlattı.

AŞILAMA PROGRAMI

Bakan Pilli’nin açıkladığı aşılama programı şöyle:

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı

1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech

2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)

3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz Biontech/Sinovac

4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech

5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech

6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen)

7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar (2 doz sinovac yapıldıktan sonra 3. Doz yapanlar için geçerlidir.) 4.doz Biontech