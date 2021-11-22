Lefkoşa'da vaka sayısı 100 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanırken, 208 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 218 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaladan 98 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68

Yerel Vaka Sayısı: 218

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366

Toplam Vaka Sayısı: 26.586

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739