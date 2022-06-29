Kuzey'de de vaka sayılarında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Bin 499 vaka kişinin testi pozitif çıktı.

KKTC’de 22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15 bin 517 olup, bin 499 pozitif vakaya rastlandı.

(22- 28 Haziran) Koronavirüs genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437

Toplam Vaka Sayısı: 98.004

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238