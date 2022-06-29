Kuzey'de de vaka sayılarında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Bin 499 vaka kişinin testi pozitif çıktı.
KKTC’de 22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15 bin 517 olup, bin 499 pozitif vakaya rastlandı.
(22- 28 Haziran) Koronavirüs genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437
Toplam Vaka Sayısı: 98.004
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238