Koronavirüste 'Kraken' paniği! 29 ülkede görüldü, maskeye dönüş gündemde

Koronavirüsle pandemisinde dünya yeni bir varyantı konuşuyor. 'Kraken' adı verilen varyant hızlı bulaşma özelliğiyle dikkat çekiyor. DSÖ, 29 ülkede görülen varyant ile ilgili "Bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak" açıklamasını yaparken, virüs maske kullanımını birçok ülkede yeniden tartışmaya açtı.

Koronavirüs bitti, bitiyor derken yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'Kraken' adı verilen yeni varyant çok hızlı bulaşıyor. 29 ülkede görülen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama gelirken, maske kullanımı birçok ülkede yeniden gündeme geldi. Virüse Türkiye'de henüz rastlanılmazken uzmanlar hızlı bulaşma özelliği nedeniyle yakın zamanda virüsün Türkiye'de de görülebileceğini belirtti.

ABD'DE VAKA SAYISINI İKİYE KATLADI

Koronavirüsün yeni bir alt varyantı daha ortaya çıktı. Kraken adı verilen yeni virüs şu ana kadar 29 ülkede tespit edildi. Bu varyant en hızlı yayılan ve en çabuk bulaşan varyantlardan biri. Hastalık yapıcı etkisi diğer varyantlardan fazla değil. Hızla bulaşan varyant ABD'de 9 günde vaka sayısını ikiye katlamış durumda.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

DSÖ'den yapılan açıklamada varyantın Avrupa ve ABD'deki yayılma hızından endişe edildiği belirtilerek "BB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır. Bizim endişemiz, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu... Bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak" ifadelerine yer verildi.

MASKEYE DÖNÜŞ GÜNDEMDE

Kanal D Haber'in haberine göre hastalığın bulaşıcılığının azaltılması için çoğu ülkede maskeye dönüş yeniden gündemde. Varyant henüz Türkiye'de görülmezken uzmanlar virüsün hızlı bulaşma özelliği nedeniyle yakın zamanda Türkiye'de de görülebileceği uyarısında bulundu.